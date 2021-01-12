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Еще пять участков бывших промзон реорганизуют в Москве
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Еще пять участков бывших промзон реорганизуют в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 4-я Курьяновская улицаКарта всех событий

В Москве будут реорганизованы еще пять участков бывших промышленных зон. Благодаря этому в городе появится 37 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, реорганизованы будут Автомоторная промзона, два участка промзоны Курьяново, а также участки промзон Каширское Шоссе и Южное Очаково. Общий объем инвестиций в эти проекты составит свыше 240 миллиардов рублей.

— На заседании был рассмотрен проект комплексного развития промзоны Автомоторная, по нему на участке площадью 77 гектаров появятся жилые дома, объекты для отдыха и занятий спортом, а также новые производства, — пояснил Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на четырех участках в промзонах Каширское Шоссе, Южное Очаково и Курьяново появятся объекты общественного и производственного назначения общей площадью более одного миллиона квадратных метров.

Заммэра добавил, что бюджетный эффект от проекта составит около 13 миллиардов рублей в год.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в реализацию проекта «Каширское Шоссе» планируется инвестировать около 5,5 миллиарда рублей, а в Южное Очаково — 37,7 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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