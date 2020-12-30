Согласован проект строительства дорог в промзоне Руднево

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Согласован проект строительства дорог и новых улиц в промзоне Руднево. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Предусматривается строительство шести улиц, в том числе общегородского, районного и местного значения, съездов на прилегающие территории, к участкам очистного сооружения, а также отстойно-разворотной площадки, — рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Также в планах установка новых светофоров, комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и шумозащитных экранов.

Отмечается, что в ходе озеленения высадят 1,6 тысячи деревьев и 16 тысяч кустарников.

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