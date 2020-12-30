Сергей Собянин рассказал о новых станциях МЦД, которые реконструируют в ближайшие годы

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых станциях Московских центральных диаметров (МЦД), которые будут реконструированы в ближайшее время. Об этом в среду, 30 декабря, глава города сообщил в своем блоге.

Так, по его словам, станция Баковка появится на восточной окраине подмосковного Одинцово. Специалисты ведут там реконструкцию пассажирской платформы и строительство нового подземного перехода — ближе к кварталу многоквартирного жилья.

Кроме того, Тимирязевская платформа, которая является городским вокзалом на месте обычного остановочного пункта на севере столицы, будет реконструирована к 2022 году.

Окружная — следующий крупный транспортный хаб на севере Москвы.

— Пару лет назад мы перенесли платформу Окружная Савеловского направления МЖД ближе к одноименной станции МЦК, сократив пересадку между ними до 50 метров, — рассказал Сергей Собянин.

В рамках реконструкции МЦД-2 платформа Каланчевская станет четвертым вокзалом на площади трех вокзалов. Работы закончат в 2023 году. Также Курский вокзал станет одним из трех не тупиковых вокзалов города. Через него пройдут линии Курского и Горьковского направлений МЖД.

Кроме того, на конечной станции МЦД-4 Апрелевка реконструируют две пассажирские платформы, оборудованные навесами на всю длину. Работы окончатся в 2022 году.

Также уточняется, что на данный момент станция Переделкино не очень удобна для пассажиров. В рамках ремонтных работ на платформах появятся навесы на всю длину для защиты пассажиров от дождя и снега, устроят обновленное энергосберегающее освещение.

Реконструкция действующих и строительство новых станций МЦД формирует облик наземного метрополитена, который является быстрым и удобным общественным транспортом для столицы и Подмосковья.

Глава города уточнил, что специалисты провели огромную работу, которая окупится новым качеством жизни горожан.

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