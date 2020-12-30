Сергей Собянин и Андрей Воробьев открыли пригородный вокзал на станции «Подольск» МЦД-2

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый пригородный вокзал на станции «Подольск» МЦД-2 «Курско-Рижский» после реконструкции. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил мэр столицы, впервые за всю историю Российские железные дороги вышли на рекордные объемы благодаря проекту с Московской областью, Москвой и министерством транспорта РФ.

По его словам, строительство и реконструкция объектов железнодорожной инфраструктуры в городах является сложным процессом. В 2020 году было открыто 15 новых пригородных вокзалов.

Сергей Собянин также рассказал, что открытый вокзал отличается повышенной комфортностью.

— Сегодня он по мощности в два раза больше, комфортнее, и объем перевозок, движение поездов на две трети больше, чем до открытия МЦД, — отметил глава города.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что между столицей и подмосковной Балашихой были назначены дополнительные пары поездов.

— Сегодня еще один узел развязали: Реутов — Балашиха. Там загрузка была под 180-190 процентов. В поезд можно было забежать только с разбега, потому что такая была плотность. Сегодня дополнительные поезда позволили дать совершенно другого качества перевозку на общественном транспорте, — уточнил Андрей Воробьев.

В свою очередь Олег Белозеров рассказал, что точность прихода электропоездов в этом году составила 99 процентов. Он выразил благодарность, что железная дорога становится самым современным и экологичным транспортом.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, станция «Подольск» находится в одноименном городе Московской области. Реконструкция вокзала заняла два года.

В рамках работ на станции реконструировали две существующие платформы, среди которых островная и береговая. Существующий подземный переход реконструировали. Там появились дополнительные выходы на платформы и современное освещение.

Около станции появился парк отстоя и экипировки поездов, который включает в себя четыре пути общей протяженностью три километра и здание для отдыха локомотивных бригад.

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