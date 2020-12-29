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Сергей Собянин открыл подземную пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо»
Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Сергей Собянин открыл подземную пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо»

Василиса Чернявская 

Общество

Подземная пересадка между станциями «Петровский парк» Большой кольцевой линии и «Динамо» Замоскворецкой ветки введена в эксплуатацию. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это была важная, нужная и трудная работа. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком по строительству новых станций московской подземки выступает АО «Мосинжпроект».

— В преддверии Нового года строители соединили станции «Петровский парк» и «Динамо», — отметил мэр. — Теперь можно пройти по комфортному пешеходному переходу на эскалатор. Я поздравляю москвичей, на этих станциях десятки тысяч людей будут пользоваться замечательным, красивым переходом.

Сергей Собянин открыл подземную пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо» Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»
Сергей Собянин открыл подземную пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо» Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»
Сергей Собянин открыл подземную пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо» Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Глава города напомнил, что станция «Петровский парк» была открыта в 2018 году в составе первого участка Большой кольцевой линии метро. Однако работы в рамках строительства пересадки на «Динамо» были перенесены из-за сложных водонасыщенных грунтов. К тому же рядом строился одноименный стадион, возле конструкций которого нужно было аккуратно вести строительство.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, для того чтобы не допустить просадки поверхности на фоне неустойчивых водонасыщенных грунтов, строителям пришлось активно применять заморозку массива, после чего горным способом была выполнена проходка наклонного хода эскалатора и трех пересадочных ходков.

Сергей Собянин открыл подземную пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо» Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»
Сергей Собянин открыл подземную пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо» Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»
Сергей Собянин открыл подземную пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо» Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Для решения этой проблемы были применены специальные методы закрепления грунтов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что работы производились в стесненных условиях плотной городской застройки и в ночные «окна» движения поездов на действующих ветках метро.

— Еще одна сложность заключалась в том, что «Динамо» — одна из старейших станций столичной подземки, при ее возведении применялись совсем другие материалы и технологии по сравнению с теми, что используются сегодня, — уточнил Юрий Кравцов.

Для пассажиров время пересадки сократится в 3 раза — с 6 до 2 минут. Пропускная способность пересадки составляет до 10,5 тысячи человек в сутки.

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