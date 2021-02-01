Музей Победы подготовил программу к годовщине разгрома фашистов в Сталинградской битве

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовил специальную программу к 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля. Об этом сообщила пресс-служба музея.

К годовщине музей запустит акцию «Ромашка Победы. Семейная история войны». В диораме «Сталинград. Соединение фронтов» кадеты и волонтеры Музея Победы прочитают отрывки из 78 фронтовых писем солдат.

В акции примут участие члены общественного совета Музея Победы Владимир Машков и Борис Галкин, которые вместе с другими актерами и режиссерами откроют программу.

Сообщается, что для гостей в зале Полководцев также выступят коллективы кадетов и юнармейцев столичной школы № 1080.

— Посетители увидят красочное дефиле барабанщиц, учащихся 9-го и 10-го кадетских классов, и открытый показательный плац-концерт «Дефиле с оружием» с участием победителей московского городского фестиваля «Кадетская звездочка», — пояснили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Акция пройдет также в онлайн-формате. На сайте музея можно будет посетить виртуальные экскурсии, посмотреть мастер-классы и видеосюжеты о Сталинградской битве. Зрителям расскажут о сборке танка Т-34, покажут эпизоды битвы на Волжском рубеже через работы художника-баталиста и объяснят малоизвестные факты о военных годах.

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