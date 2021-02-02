Выставка Музея Победы «Горячий снег Сталинграда» открылась Баку

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Выставка Музея Победы «Горячий снег Сталинграда» открылась в Российском информационно-культурном центре Баку во вторник, 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция посвящена битве на Волге во время Великой Отечественной войны, которая завершилась 2 февраля 1943 года. На выставке представлены уникальные материалы из архивов Музея Победы. Посетители увидят исторические фотографии, вырезки из газет и агитационных листовок.

— Выставка показывает столкновение двух стран, двух армий, двух идеологий в эпохальной битве. Здесь уделено внимание таким малоизвестным аспектам, как пропаганда и освещение Сталинградской битвы в Советском Союзе и гитлеровской Германии, — отметили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Отмечается, что среди почетных гостей на церемонии открытия присутствовали главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Елена Шишкалова и первый секретарь российского посольства в Азербайджанской Республике Сергей Агапов.

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