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Движение в сторону Ленинского проспекта восстановили после возгорания автомобиля
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Движение в сторону Ленинского проспекта восстановили после возгорания автомобиля

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 29к1 Карта всех событий

Движение в сторону Ленинского проспекта восстановили после возгорания автомобиля. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая в районе дома 29, в левом ряду. На месте происшествия работают специалисты МЧС и ГИБДД.

Ранее сообщалось, что ряд поездов задерживается на Курском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Нахабино из-за срыва стоп-крана.

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Ленинский проспектдвижение восстановленоМосква
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