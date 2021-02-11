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Несколько трамваев в районе метро «Щукинская» задерживаются по техническим причинам
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Несколько трамваев в районе метро «Щукинская» задерживаются по техническим причинам

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, метро Щукинская Карта всех событий

В районе станции столичного метро «Щукинская» задерживаются трамваи. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что опаздывают трамваи № 10, 21 и 28к по техническим причинам. Пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями.

Ранее сообщалось, что движение в сторону Ленинского проспекта затруднено из-за возгорания автомобиля.

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