Несколько трамваев в районе метро «Щукинская» задерживаются по техническим причинам
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В районе станции столичного метро «Щукинская» задерживаются трамваи. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
В ведомстве уточнили, что опаздывают трамваи № 10, 21 и 28к по техническим причинам. Пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями.
Ранее сообщалось, что движение в сторону Ленинского проспекта затруднено из-за возгорания автомобиля.
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