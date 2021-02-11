Движение в сторону Ленинского проспекта затруднено из-за возгорания автомобиля
Россия, Москва, улица Миклухо-МаклаяКарта всех событий
Возгорание автомобиля произошло на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая в районе дома 29, в левом ряду. На месте происшествия работают специалисты МЧС и ГИБДД.
Движение в сторону Ленинского проспекта затруднено.
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