Автомобиль загорелся на дороге в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Сосенское, Проектируемый проезд № 7032Карта всех событий
В ТиНАО в Проектируемом проезде № 7032 загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 3 февраля.
Отмечается, что движение транспорта в районе ДТП временно перекрыто.
На месте работают оперативные службы, детали происшествия устанавливаются.
Читайте также: Сотрудник ДПС пострадал при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте