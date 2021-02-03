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Автомобиль загорелся на дороге в Новой Москве
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Автомобиль загорелся на дороге в Новой Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Сосенское, Проектируемый проезд № 7032Карта всех событий

В ТиНАО в Проектируемом проезде № 7032 загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 3 февраля.

Отмечается, что движение транспорта в районе ДТП временно перекрыто.

На месте работают оперативные службы, детали происшествия устанавливаются.

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движениеДТПавтомобиль
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