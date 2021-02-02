Сотрудник ДПС пострадал при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте

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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе столицы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал инспектор ДПС. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Как сообщает ведомство, ДТП произошло в 06:45 по московскому времени на девятом километре Кутузовского проспекте. По предварительным данным, один из водителей, следовавших в сторону области, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с двумя служебными автомобилями ДПС, а затем еще с двумя машинами.

— В результате столкновения водитель скончался, пострадал сотрудник ДПС и еще один водитель иномарки, им оказывается медицинская помощь, — сообщается в официальном Twitter-аккаунте ГИБДД.

Сегодня в 06.45 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием 5 единиц транспорта. По предварительным данным один из водителей, следовавших в сторону Московской области, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя патрульными автомобилями ДПС — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) February 2, 2021

На месте аварии работают правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются.

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