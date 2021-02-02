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Сотрудник ДПС пострадал при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте
Фото: mos.ru

Сотрудник ДПС пострадал при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе столицы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал инспектор ДПС. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Как сообщает ведомство, ДТП произошло в 06:45 по московскому времени на девятом километре Кутузовского проспекте. По предварительным данным, один из водителей, следовавших в сторону области, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с двумя служебными автомобилями ДПС, а затем еще с двумя машинами.

— В результате столкновения водитель скончался, пострадал сотрудник ДПС и еще один водитель иномарки, им оказывается медицинская помощь, — сообщается в официальном Twitter-аккаунте ГИБДД.

На месте аварии работают правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются.

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