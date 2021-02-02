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Три автомобиля столкнулись на площади Победы в столице
Фото: Pixabay / Andrew Khoroshavin

Три автомобиля столкнулись на площади Победы в столице

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, площадь Победы, 3А Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на западе Москвы. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что ДТП произошло около дома № 3а на площади Победы. Движение в сторону Третьего транспортного кольца затруднено на два километра.

— Будьте внимательны и по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось об аварии на 14-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги между легковым и грузовым автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал.

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