Эксперты рассказали, за что водителей могут лишать прав в 2021 году

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Ужесточить наказания для водителей предлагает новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Например, тех, кто совершит три грубых нарушения правил дорожного движения (ПДД), можно лишать прав на срок до полутора лет. ФАН приводит мнения экспертов о том, за какие проступки автомобилистов могут лишать прав в 2021 году.

Слухи о том, что в КоАП будут внесены изменения, начали распространяться в конце декабря. Некоторые эксперты заявляли, что действующий кодекс ждут значительные перемены. Однако первоначальный проект был отправлен на доработку. По словам члена комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, уже к марту будет разработан новый вариант данных поправок.

— Проект нового, полностью переделанного КоАП насчитывает 600 страниц, — отметил спикер.

Он уточнил, что изменена глава 12, в которой перечислено, за что водителя могут лишить прав.

Также в прошлом году говорилось о введении балльной системы для нарушителей ПДД. Однако эта идея так и находится на стадии обсуждения.

— Это только предложение, которое еще даже не внесено на рассмотрение, поэтому утверждать, что этот пункт появится в этом году, нельзя, — рассказал автоюрист Сергей Радько.

При этом эксперты добавляют, что, несмотря на все обсуждения и слухи, водителям не стоит забывать о тех статьях действующего КоАП, за нарушения которых их могут временно лишить удовольствия водить автомобилем.

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