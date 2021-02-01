Систему оперативного оформления ДТП запустят в Московской области

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Система оперативного оформления случаев дорожно-транспортных происшествий (ДТП) будет внедрена в Московской области. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Вместе с тем, нами разработана и внедряется система, которая позволит не задерживать движение и не создавать хлопоты водителям, — уточнил Воробьев в рамках заседания правительства области, которое транслировалось каналом «360».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работы карты «Тройка» на городских маршрутах Подмосковья. По словам главы города, это только первый этап. Далее планируется внедрить оплату проезда «Тройкой» на пригородных зональных маршрутах.

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