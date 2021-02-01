Сергей Собянин сообщил о начале работы карты «Тройка» на городских маршрутах Подмосковья

Фото: АГН «Москва»

Карта «Тройка» стала работать на городских маршрутах в Московской области. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что осенью 2020 года совместно с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым было объявлено о планах объединить билетные системы Москвы и области.

— Сегодня сделан первый шаг. Теперь карта «Тройка» работает на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом — там, где плата списывается на входе, — пояснил Сергей Собянин.

Уточняется, что оплатить проезд можно по тарифу «Кошелек». По словам главы города, это только первый этап. Далее планируется внедрить оплату проезда «Тройкой» на пригородных зональных маршрутах.

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