Сергей Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на юго-востоке Москвы

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Нижегородский район Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пятый флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в Нижегородском районе. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, сфера госуслуг активно развивается в столице. Порядка 70 тысяч человек в сутки посещают МФЦ.

— Из маленьких помещений они переезжают вот в такие центральные многофункциональные центры, которых уже сегодня пять. Здесь весь набор услуг и для населения, и для малого бизнеса, для оформления транспорта и так далее. Так что эта работа не прекращается, — уточнил глава города.

Сергей Собянин добавил, что новые центры открываются около транспортных узлов, таких как в Нижегородском районе, например. Там создали один из самых крупных ТПУ, который соединяет и метро, и МЦК, и пригородное железнодорожное сообщение. Мэр Москвы подчеркнул, что сотрудники МФЦ во время пандемии коронавирусной инфекции выполняют свои многочисленные функции, работают с горожанами и в то же время помогают находящимся на больничном или в самоизоляции.

Флагманский центр «Мои документы» находится в торговом центре на Рязанском проспекте. Выбор места обусловлен выгодным расположением ТЦ, который располагается на одной из основных магистралей юго-востока столицы в непосредственной близости от самого крупного транспортного узла.

Площадь нового центра — 2,7 тысячи квадратных метров. Там будут работать 117 сотрудников и принимать горожан каждый день с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Для обслуживания клиентов открыли 63 окна приема.

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