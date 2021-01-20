Сергей Собянин посетил выездной пункт вакцинации от COVID-19 в театре «Геликон-опера»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил выездной пункт вакцинации от коронавируса, организованный в театре «Геликон-опера». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в среду, 20 января.

Глава города отметил, что в обязанность властей входит борьба с инфекцией, поэтому для вакцинации привлекается как можно больше сил.

— Россия, Москва, весь мир натерпелись от коронавируса, который нанес существенный удар и по социальному самочувствию, и по здоровью граждан, по экономике. Чем раньше мы победим его, тем, конечно, лучше будет для всех. Все ждут этого момента, но одно дело ждать, а другое дело — двигаться и посильную лепту вносить в эту борьбу, — рассказал мэр.

Мэр столицы добавил, что в Москве было развернуто более 100 пунктов для вакцинации от коронавируса, куда жители города активно ходят делать прививки. Он добавил, что коммерческим предприятиям также стоит включаться в работу по борьбе с COVID-19.

— Торговые центры и даже «Геликон-опера» проявили инициативу, это тоже очень важно. В сфере пострадавших — наша культура, театры, культурно-развлекательные центры. Они сами вносят посильный вклад в эту борьбу. Это гражданский мужественный поступок, я хочу вас еще раз поблагодарить за это, — добавил Сергей Собянин.

В свою очередь художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман сообщил, что обратился к мэру столицы с планами открыть в театре пункт вакцинации неделю назад. Директор отметил, что его радует присутствие в здании театра настоящих специалистов и медицинских кабинетов, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Бертман уточнил, что театр продолжает работать, соблюдая все предписанные меры профилактики.

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