Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 31 тысячи человек прошли в Подмосковье вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

— По состоянию на среду (20 января — прим. «ВМ») в Московской области вакцинировалось 31 209 человек, — уточнили в ведомстве.

На данный момент в регионе работает более 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Для того чтобы получить прививку вакциной «Спутник V», необходимо прийти на прививочный пункт с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач-пульмонолог Татьяна Неешпапа перечислила основные правила реабилитации после COVID-19 в беседе с Newinform. Эксперт отметила, что восстановление необходимо пациентам, перенесшим заболевание в средней или тяжелой форме. Этому способствуют дыхательная гимнастика и массаж, а также мукоактивные препараты для облегчения отхождения мокроты.

Ранее Nation news рассказал, что правительство Германии приняло решение о продлении до 14 февраля национального карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

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