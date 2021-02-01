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Пассажиры совершили более 10 миллионов поездок по МЦД за январь 2021 года
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Пассажиры совершили более 10 миллионов поездок по МЦД за январь 2021 года

Ксения Монахова

Город

За первый месяц 2021 года пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 совершили более 10 миллионов поездок. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в период с 11 по 31 января рост пассажиропотока составил 19 процентов.

— С каждым днем людей на диаметрах все больше, но количество пассажиров все еще ниже относительно января прошлого года — на 29 процентов. Мы рады возвращению пассажиров и делаем все, чтобы поездки оставались безопасными, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на станциях 12 раз в сутки дезинфицируются все поверхности. Три раза в день обрабатываются вагоны, в «Иволгах» работают системы обеззараживания воздуха. Также в дептрансе отметили, что на станциях МЦД установлено почти 100 санитайзеров.

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