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Волонтеры ответят на вопросы пассажиров о карте «Тройка» на вокзалах Подмосковья
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Волонтеры ответят на вопросы пассажиров о карте «Тройка» на вокзалах Подмосковья

Ксения Монахова

Город

Волонтеры и инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят более чем на 30 вокзалах Московской области. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

— Они ответят на все ваши вопросы о работе карты «Тройка» в Московской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Тройку» можно приобрести во всех кассах и автоматах по продаже билетов в столичном метро и Московском центральном кольце, киосках Мосгортранса и кассах пригородных электропоездов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работы карты «Тройка» на городских маршрутах Подмосковья. По словам главы города, это только первый этап. Далее планируется внедрить оплату проезда «Тройкой» на пригородных зональных маршрутах.

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Подмосковьестоличный общественный транспорткарта «Тройка»
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