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Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» закрыли по требованию полиции
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» закрыли по требованию полиции

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, метро Кропоткинская Карта всех событий

Северный вестибюль станции столичного метрополитена «Кропоткинская» Сокольнической линии закрыли на вход и выход. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что станцию закрыли по требованию полиции. Пассажиров призвали пользоваться южным вестибюлем станции.

Ранее сообщалось, что движение на Калужско-Рижской линии столичного метро восстановили после инцидента с неисправностью вагона поезда.

Читайте также: Жителям столицы напомнили о компенсационных маршрутах вдоль Калужско-Рижской линии

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