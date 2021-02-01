Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» закрыли по требованию полиции
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Северный вестибюль станции столичного метрополитена «Кропоткинская» Сокольнической линии закрыли на вход и выход. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что станцию закрыли по требованию полиции. Пассажиров призвали пользоваться южным вестибюлем станции.
Ранее сообщалось, что движение на Калужско-Рижской линии столичного метро восстановили после инцидента с неисправностью вагона поезда.
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