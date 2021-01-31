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Жителям столицы напомнили о компенсационных маршрутах вдоль Калужско-Рижской линии
Фото: АГН «Москва»

Жителям столицы напомнили о компенсационных маршрутах вдоль Калужско-Рижской линии

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Вдоль закрытого участка Калужско-Рижской линии столичного метро работают более 40 компенсационных автобусов. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Интервал движения — около минуты. К 10 часам они перевезли уже 16 585 пассажиров. А за вчерашний день — 121 105, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В дептрансе уточнили, что всего компенсационными маршрутами воспользовались 1 073 084 человека.

Напомним, участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закрыт с 23 января по 7 февраля. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

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