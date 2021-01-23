Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В период с 23 января по 7 февраля будет закрыт участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки». Об этом жителям столицы напомнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Закрытие данного участка оранжевой ветки подземки связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Уточняется, что движение по участку Калужско-Рижской линии возобновят 8 февраля. На время закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями, а также автобусами КМ.

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