Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд картой «Тройка» через смартфон
Оплата проезда смартфоном / Фото: Copyright: Olga Aksenova

Пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд картой «Тройка» через смартфон

Анастасия Волоснова

Город

Для пассажиров московского метро введут оплату проезда картой «Тройка» через смартфон. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в ведомстве уже проводят тестирование «длинных» билетов совместно с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard. В ходе эксперимента постепенно будет увеличиваться количество станций и типы билетов, после чего технологию смогут официально ввести по всему столичному метро, МЦД и МГТ.

— Пассажиры с нетерпением ждали появления этого сервиса. Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Оплачивать проезд можно будет с помощью своего смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами, — рассказал заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Пользоваться виртуальной «Тройкой» смогут владельцы смартфонов на платформе Android с модулем NFC в приложении «Метро Москвы». В настоящее время через данный сервис уже можно пополнить баланс карты или купить любой другой билет.

Введение виртуальной «Тройки» позволит снизить очереди за билетами в кассах столичного метрополитена, отметили в пресс-службе.

По словам международного объединения крупнейших метрополитенов CoMet, переход на виртуальные транспортные карты становится одним из главных мировых трендов. Применение подобных технологий позволяет экономить время и развивать билетные системы для удобства пассажиров, привели в Дептрансе сообщение CoMet.

Читайте также: Оформление станции «Давыдково» БКЛ метро посвятят работникам МЧС

транспортпассажирыДепартамент транспорта Москвы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Кто почистит лед

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Все мнения
О проекте