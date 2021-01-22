Пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд картой «Тройка» через смартфон

Оплата проезда смартфоном / Фото: Copyright: Olga Aksenova

Для пассажиров московского метро введут оплату проезда картой «Тройка» через смартфон. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в ведомстве уже проводят тестирование «длинных» билетов совместно с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard. В ходе эксперимента постепенно будет увеличиваться количество станций и типы билетов, после чего технологию смогут официально ввести по всему столичному метро, МЦД и МГТ.

— Пассажиры с нетерпением ждали появления этого сервиса. Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Оплачивать проезд можно будет с помощью своего смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами, — рассказал заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Пользоваться виртуальной «Тройкой» смогут владельцы смартфонов на платформе Android с модулем NFC в приложении «Метро Москвы». В настоящее время через данный сервис уже можно пополнить баланс карты или купить любой другой билет.

Введение виртуальной «Тройки» позволит снизить очереди за билетами в кассах столичного метрополитена, отметили в пресс-службе.

По словам международного объединения крупнейших метрополитенов CoMet, переход на виртуальные транспортные карты становится одним из главных мировых трендов. Применение подобных технологий позволяет экономить время и развивать билетные системы для удобства пассажиров, привели в Дептрансе сообщение CoMet.

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