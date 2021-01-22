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Оформление станции «Давыдково» БКЛ метро посвятят работникам МЧС
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Оформление станции «Давыдково» БКЛ метро посвятят работникам МЧС

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-Давыдково Карта всех событий

Оформление станции «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет посвящено работникам МЧС. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, станционный комплекс оформят в фирменных цветах, а на всем пути следования разместят тематические панно, часть из которых будет выполнена российским скульптором Салаватом Щербаковым.

— Москомархитектура согласовала проект станции «Давыдково». В качестве цветового кода станции выбрано сочетание белого, оранжевого, серого и синего оттенков. Это неслучайно, ведь именно эти цвета мы встречаем в эмблеме МЧС, — уточнил Кузнецов.

Кассовый зал будет украшен работой, которая получила название «Звезда спасения». В ее центре расположена икона Неопалимой Купины, покровительствующая МЧС, а на периферии находится пожарная каланча. Панно изготовят из архитектурного бетона.

Наземный павильон будет оформлен витражом «Герои всегда рядом» в технике графического полотна. Его название передает главный смысл всех художественных композиций станции — работа изображает крупные фигуры пожарных, саперов, горноспасателей, летчиков, водолазов, медиков и других.

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