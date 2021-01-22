Электродепо для поездов будущей Бирюлевской линии метро появится на юге Москвы

/ Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Для обслуживания поездов будущей Бирюлевской линии столичного метро на территории района Бирюлево Западное будет построено электродепо. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новое электродепо разместится на площадке в 18,3 гектара.

Кроме того, он рассказал, что планируется размещение тупиков за такими станциями, как «Батюнино», «Кавказский бульвар», «Липецкая» и «Бирюлево».

Проект Бирюлевской линии метрополитена поможет разгрузить южные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий, а также уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть районов на юге Москвы, заключил Бочкарев.

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