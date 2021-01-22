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Электродепо для поездов будущей Бирюлевской линии метро появится на юге Москвы
/ Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Электродепо для поездов будущей Бирюлевской линии метро появится на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Для обслуживания поездов будущей Бирюлевской линии столичного метро на территории района Бирюлево Западное будет построено электродепо. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новое электродепо разместится на площадке в 18,3 гектара.

Кроме того, он рассказал, что планируется размещение тупиков за такими станциями, как «Батюнино», «Кавказский бульвар», «Липецкая» и «Бирюлево».

Проект Бирюлевской линии метрополитена поможет разгрузить южные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий, а также уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть районов на юге Москвы, заключил Бочкарев.

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