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Метромост над Москвой-рекой появится на участке проектируемой Бирюлевской линии
Смоленский метромост

Метромост над Москвой-рекой появится на участке проектируемой Бирюлевской линии

Анастасия Волоснова

Город

На участке Бирюлевской линии метро запланировано строительство моста над Москвой-рекой. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Метромост будет построен между станциями «Батюнино» и «Москворечье» в месте пересечения путей с Москвой-рекой, уточнил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство Бирюлевской линии планируют осуществлять от станции «ЗИЛ» до Западного и Восточного Бирюлево. Новая ветка пройдет также через Даниловский район, Царицыно, Печатники, Нагатинский Затон и другие части города.

— Строительство позволит улучшить транспортное обслуживание целого ряда районов южного сектора города, а также кварталов реновации, развивающихся территорий ЗИЛ и тематического парка развлечений «Остров мечты», — добавил Андрей Бочкарев.

Глава ведомства отметил, что строительство линии позволит спроектировать продление ветки к поселению Рязановское в Новой Москве.

Протяженность Бирюлевской линии метро составит 22,2 километра. На ней будет расположено 10 станций, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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СтроительствоМетроМост
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