Метромост над Москвой-рекой появится на участке проектируемой Бирюлевской линии
— Строительство позволит улучшить транспортное обслуживание целого ряда районов южного сектора города, а также кварталов реновации, развивающихся территорий ЗИЛ и тематического парка развлечений «Остров мечты», — добавил Андрей Бочкарев.
Глава ведомства отметил, что строительство линии позволит спроектировать продление ветки к поселению Рязановское в Новой Москве.
Протяженность Бирюлевской линии метро составит 22,2 километра. На ней будет расположено 10 станций, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на юго-западе Москвы