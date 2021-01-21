Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Академика Понтрягина Карта всех событий

На рассматриваемой территории площадью 0,6 гектара планируют возвести объект площадью три тысячи квадратных метров, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— По результатам внесения изменений в ПЗЗ участок под строительство в дальнейшем предлагается реализовать на торгах, — добавила председатель комитета.

На данный момент участок свободен от застройки. Сроки строительства пока не уточнялись, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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