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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на юго-западе Москвы
Фото: «Вечерняя Москва»

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на юго-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Академика Понтрягина Карта всех событий

На юго-западе Москвы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Комплекс будет построен на пересечении улицы Академика Понтрягина и улицы Адмирала Лазарева.

На рассматриваемой территории площадью 0,6 гектара планируют возвести объект площадью три тысячи квадратных метров, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— По результатам внесения изменений в ПЗЗ участок под строительство в дальнейшем предлагается реализовать на торгах, — добавила председатель комитета.

На данный момент участок свободен от застройки. Сроки строительства пока не уточнялись, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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