Девять социальных объектов планируют построить в Солнцеве по программе реновации

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

По программе реновации в микрорайоне Солнцево планируют строительство девяти социальных объектов. Об этом в четверг, 21 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что намечено строительство детских садов, школы, поликлиники и ФОКа с бассейном.

— Это два детских сада на 230 и 200 мест, блок начальных классов и школа на 175 и 500 учащихся соответственно, детская поликлиника на 320 посещений в смену, ФОК с бассейном и два общественных комплекса, один из которых с пенсионным фондом и возможностью размещения МФЦ и досуговый центр для детей, — отметил Сергей Левкин.

По его словам, в Солнцеве планируется демонтаж 43 жилых домов, в которых проживают более семи тысяч человек. Однако одну из построек сохранят и реконструируют, так как она является архитектурной ценностью.

Отмечается, что в рамках реализации программы на территории микрорайона подобраны четыре «стартовые» площадки. Левкин отмечает, что на первом этапе до 2024 года предстоит переселить 1,7 тысячи жителей из семи домов.

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