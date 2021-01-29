Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД в феврале

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Компенсационные автобусы начнут курсировать на участке Савеловского направления Московской железной дороги с 1 февраля. Об этом в четверг, 28 января, информирует пресс-служба АО «Центральная ППК».

Как уточняет перевозчик, в период 1 по 26 февраля в рабочие дни с 10:30 до 15:30 по московскому времени в связи с проведением путевых работ на участке «Вербилки – Талдом» будет скорректирован график движения дальних пригородных поездов.

При этом два электропоезда проследуют по укороченному маршруту: № 6344 «Москва – Савелово» (отправление в 07:31) проследует до станции Вербилки, № 6367 «Савелово – Москва» (отправление по расписанию в 11:39) отправится от станции Вербилки в 12:19.

Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы на маршрутах «Вербилки – Савелово» (отправление в 09:50) и «Савелово – Вербилки» (отправление в 10:40 и 13:15).

Проезд в автобусах будет осуществляться по предъявлении действующих билетов или абонементов ЦППК.

Актуальное расписание и маршруты пригородных поездов опубликованы на официальном сайте ЦППК, а также размещены железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Ранее стало известно, что бесплатные автобусы КМ, которые запустили в Москве на время закрытия участка метро «Беляево» — «Новые Черемушки», перевезли 26 января около 154 тысяч пассажиров. Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закрыт с 23 января по 7 февраля. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

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