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Появилось расписание компенсационных автобусов для поездов Киевского направления
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Появилось расписание компенсационных автобусов для поездов Киевского направления

Анастасия Волоснова

Город

Из-за изменения расписания поездов Киевского направления будут запущены компенсационные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

График движения поездов изменится в ночь с 24 по 25 января и с 30 по 31 января из-за работ на станции Толстопальцево.

— 23 января с 22:55 до 09:55, а также 24 и 30 января с 22:50 до 09:50 31 января на станции Толстопальцево будут проводиться работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что все поезда проследуют по одному пути. Отправление ранних и поздних пригородных поездов может быть отменено.

Компенсационные автобусы для жителей Москвы и области будут запущены 24 и 31 января.

Для проезда на компенсационных автобусах необходимо будет предоставить билет на пригородный поезд по данному маршруту.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ЦППК.

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