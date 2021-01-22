Количество парковочных мест для резидентов в Москве увеличат до 800 к концу года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Воронцовская улица Карта всех событий

В Москве в конце 2021 года будет насчитываться 800 парковочных мест для резидентов. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что 76 процентов горожан считают, что резидентные парковочные места помогают находить парковку около дома. С начала 2021 года было получено 68 заявок от москвичей на организацию новых парковок. Так, жители просили создать места на улице Воронцовской, в Гороховском переулке, на Шелепихинском шоссе.

На данный момент в Москве 300 парковочных мест для резидентов.

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