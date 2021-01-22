Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Количество парковочных мест для резидентов в Москве увеличат до 800 к концу года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Количество парковочных мест для резидентов в Москве увеличат до 800 к концу года

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Воронцовская улица Карта всех событий

В Москве в конце 2021 года будет насчитываться 800 парковочных мест для резидентов. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что 76 процентов горожан считают, что резидентные парковочные места помогают находить парковку около дома. С начала 2021 года было получено 68 заявок от москвичей на организацию новых парковок. Так, жители просили создать места на улице Воронцовской, в Гороховском переулке, на Шелепихинском шоссе.

На данный момент в Москве 300 парковочных мест для резидентов.

Читайте также: Более 110 тысяч москвичей оформили парковочные разрешения в 2020 году

автомобилиМосквапарковка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Все мнения
О проекте