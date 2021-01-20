Более 110 тысяч москвичей оформили парковочные разрешения в 2020 году

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Жители столичных районов с платными парковками и многодетные семьи оформили более 110 тысяч парковочных разрешений в 2020 году. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что многодетные семьи оформили 61 тысячу парковочных разрешений, а резиденты — 49 тысяч. Больше половины жителей подали документы онлайн.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Подать заявку на получение парковочного разрешения для резидентов или для многодетных семей можно на официальном сайте мэра Москвы или в центре госуслуг «Мои документы».

Читайте также: Адвокат рассказал о новых запретах на парковку для автомобилистов