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Более 110 тысяч москвичей оформили парковочные разрешения в 2020 году
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 110 тысяч москвичей оформили парковочные разрешения в 2020 году

Кирилл Николаев

Транспорт

Жители столичных районов с платными парковками и многодетные семьи оформили более 110 тысяч парковочных разрешений в 2020 году. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что многодетные семьи оформили 61 тысячу парковочных разрешений, а резиденты — 49 тысяч. Больше половины жителей подали документы онлайн.

Более 110 тысяч москвичей оформили парковочные разрешения в 2020 годуФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Подать заявку на получение парковочного разрешения для резидентов или для многодетных семей можно на официальном сайте мэра Москвы или в центре госуслуг «Мои документы».

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резидентные разрешенияМосквапарковка
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