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Более 150 тысяч москвичей воспользовались бесплатными автобусами КМ
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 150 тысяч москвичей воспользовались бесплатными автобусами КМ

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улицаКарта всех событий

Бесплатные автобусы КМ, которые запустили в Москве на время закрытия участка метро «Беляево» — «Новые Черемушки», перевезли 26 января около 154 тысяч пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в среду, 27 января.

Уточняется, что на станции «Новые Черемушки» было в 1,4 раза больше людей, чем обычно. При этом многие пассажиры уже пересели с «Новых Черемушек» на «Чертановскую» и «Кантемировскую» станции.

Пока участок «Беляево» — «Новые Черемушки» закрыт, жители столицы могут строить свои маршруты через Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро.

Помимо этого, пассажирам порекомендовали пользоваться компенсационными автобусами, которые едут до станций «Тропарево» и «Юго-Западная» Сокольнической линии, «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской и «Кантемировская» Замоскворецкой линии метрополитена, сообщает Telegram-канал дептранса.

Напомним, участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закрыт с 23 января по 7 февраля. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Читайте также: Благодаря открытым турникетам на станции «Новые Черемушки» удалось избежать скопления людей

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