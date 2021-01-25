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Благодаря открытым турникетам на станции «Новые Черемушки» удалось избежать скопления людей
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Благодаря открытым турникетам на станции «Новые Черемушки» удалось избежать скопления людей

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

Пассажиропоток на станции столичного метро «Новые Черемушки» вырос почти вдвое утром в понедельник, 25 января, из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии от станции «Беляево» до «Новых Черемушек». Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве рассказали, что с момента открытия и до 8:15 станцией воспользовались 8,4 тысячи горожан, что в 1,8 раза больше, чем на прошлой неделе. Кроме того, для предотвращения скопления пассажиров открылись турникеты.

— Мы в режиме реального времени следим за ситуацией на станциях на месте и из Единого диспетчерского центра, поэтому для предотвращения скопления пассажиров открыли турникеты, — пояснили в пресс-службе метро.

Так, жители могут, соблюдая социальную дистанцию, комфортно зайти в метрополитен.

Отмечается, что бесплатными автобусами КМ по состоянию на 08:00 воспользовались порядка 14 тысяч человек.

В столичном департаменте транспорта напомнили, что добраться до нужного места через станции Бутовской, Серпуховско-Тимирязевской и Сокольнической линий удобнее всего на наземном транспорте.

Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закрыт с 23 января по 7 февраля. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Читайте также: Москвичам посоветовали пути проезда из-за закрытого участка Калужско-Рижской линии

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