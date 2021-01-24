Москвичам посоветовали пути проезда из-за закрытого участка Калужско-Рижской линии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

Жителям столицы посоветовали пути проезда из-за закрытого участка Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

По данным Дептранса, бесплатные автобусы КМ в районе закрытого участка метро в субботу, 23 января, перевезли более 122 тысяч пассажиров. В будни количество людей будет значительно больше. Для поездок пассажиры смогут выбрать соседние линии метро: от станций «Ясенево» и «Новоясеневская» через Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Также жители столицы смогут воспользоваться автобусами. Они следуют от станций метро «Теплый Стан» (№№ 144, 227, 281, 281к, 553 и 95), «Коньково» (№№ 196, 250, 361, 699, 827), «Беляево» (№№ 261, 261к, 330, 404, 752) и «Калужская» (№№ 28, 163, 671, 784). Из Троицка и Коммунарки можно добраться через станции метро «Ольховая» и «Коммунарка», а далее по Сокольнической линии метро.

Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закрыт с 23 января по 7 февраля. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

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