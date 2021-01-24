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Больше десяти экипажей ЦОДД регулируют движение в районе закрытых станций метро
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Больше десяти экипажей ЦОДД регулируют движение в районе закрытых станций метро

Кирилл Николаев

Город

В районе закрытых станций Калужско-Рижской линии Московского метрополитена движение транспорта помогают регулировать 12 экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закрыт с 23 января по 7 февраля. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

На время закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями, а также автобусами КМ.

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