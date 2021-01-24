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Ряд маршрутов наземного транспорта изменят в Москве
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ряд маршрутов наземного транспорта изменят в Москве

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, метро Каховская Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке ряда маршрутов наземного городского транспорта.

С 28 января для автобусов № 786 вводится новая остановка «Метро «Каховская» (западный вход) по Малой Юшуньской улице в направлении Большой Юшуньской улицы, между остановками «Метро «Севастопольская» и «Метро «Каховская» (западный вход).

Как отмечает перевозчик, это позволит улучшить транспортную доступность филиала № 2 Детской поликлиники № 69.

Кроме того, с 30 января маршрут электробуса № 622 будет продлен до станции метро «Парк Победы». От станции метро «Славянский бульвар» электробусы будут следовать дальше по Кутузовскому проспекту без разворота на Минской улице.

Вместо остановки «Парк Победы» на Минской улице пассажиров просят пользоваться остановкой на Кутузовском проспекте.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее горожан предупредили о переносе автобусной остановки на юго-востоке Москвы.

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