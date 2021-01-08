Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Перевозчик предупредил о переносе автобусной остановки на юго-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Перевозчик предупредил о переносе автобусной остановки на юго-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 45 Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о переносе автобусной остановке на юго-востоке столицы.

С 8 января остановка «Волгоградский проспект, 45» для автобусов № м89, т27, т38, 74, 161, н5 по Волгоградскому проспекту при следовании от центра будет смещена на сто метров назад.

Актуальные маршруты и расписание наземного общественного транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно, что изменятся маршруты ряда автобусов в районе пересечения Волоколамского шоссе и МКАД.

Читайте также: Перевозчик предупредил об изменении маршрута автобуса на юге Москвы

автобусная остановкаГУП «Мосгортранс»городской общественный транспорт
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте