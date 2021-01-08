Перевозчик предупредил о переносе автобусной остановки на юго-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 45 Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о переносе автобусной остановке на юго-востоке столицы.

С 8 января остановка «Волгоградский проспект, 45» для автобусов № м89, т27, т38, 74, 161, н5 по Волгоградскому проспекту при следовании от центра будет смещена на сто метров назад.

Актуальные маршруты и расписание наземного общественного транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно, что изменятся маршруты ряда автобусов в районе пересечения Волоколамского шоссе и МКАД.

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