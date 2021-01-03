Перевозчик предупредил об изменении маршрута автобуса на юге Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке маршрута автобуса на юге столицы.

С 9 января автобусы № 708 поедут к платформе Чертаново, ТЦ «Ритейл Парк» и Metro. Маршрут будет проходить по Сумской улице, Варшавскому шоссе и Дорожной улице.

По части Кировоградской улицы между метро «Южная» и Сумским проездом автобусы № 708 ходить не будут. Пассажирам предлагается пользоваться маршрутами № 147, 222, 635.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что тестирование бесплатного Wi-Fi на автовокзалах Мострансавто закончится летом 2021 года.

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