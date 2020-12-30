Тестирование бесплатного Wi-Fi на автовокзалах Мострансавто закончится летом 2021 года

Фото: Мострансавто

Пилотный проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на автовокзалах Мострансавто в Московской области закончится в июле 2021 года. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Стало известно, что решение примут после окончания периода тестирования. Из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавирусной инфекции сроки продлили, передает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что работу бесплатного Wi-Fi начали тестировать на объектах транспортной инфраструктуры Мострансавто в июле прошлого года, а результаты и дальнейшая судьба проекта станут известны после тестирования.

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