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Напоминания о мерах по COVID-19 прозвучат в автобусах Мострансавто в новогодние праздники
Фото: instagram.com/mostransavto/

Напоминания о мерах по COVID-19 прозвучат в автобусах Мострансавто в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Транспорт

В автобусах Мострансавто в новогодние праздники жителям напомнят о профилактике коронавируса. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что врачи станции скорой помощи озвучат напоминания. Также медики поздравят пассажиров с Новым годом и Рождеством.

— Аудиозаписи с обращениями врачей, фельдшеров, анестезиолога и диспетчерского состава можно будет услышать в автобусах, курсирующих более чем на 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее в рамках поддержки ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» сотрудники Мострансавто всего отремонтировали в 2020 году порядка 90 автомобилей скорой помощи.

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