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Маршруты автобусов изменятся в районе пересечения Волоколамского шоссе и МКАД
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Маршруты автобусов изменятся в районе пересечения Волоколамского шоссе и МКАД

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Пять автобусных маршрутов в районе пересечения Волоколамского шоссе и МКАД изменятся с 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Речь идет о маршрутах № 252, 631, 640, 777, С11. Автобусы № 252 при движении от метро «Планерная» вместо Трикотажного проезда поедут по Волоколамскому шоссе до Новотушинского проезда.

Кроме того, автобусы № 631 и № 640 при движении от метро «Тушинская» вместо Трикотажного проезда будут курсировать по Волоколамскому шоссе. Маршруты № 777 после остановки «Спас» по Волоколамскому шоссе в сторону центра вместо МКАД поедут на разворот у перекрестка с Походным проездом, а С11 из Строгино после МКАД проследует по Волоколамскому шоссе с разворотом на перекрестке с Походным проездом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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