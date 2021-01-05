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Москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в Рождество
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в Рождество

Кирилл Николаев

Город

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, график работы столичного транспорта будет продлен. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 02:00 7 января. На Московских центральных диаметрах (МЦД) запустят дополнительные утренние и ночные рейсы.

Москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в РождествоФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Кроме того, в рождественскую ночь 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:00. Также будут работать 15 ночных маршрутов.

Жителям столицы напомнили о том, что все уличные парковки являются бесплатными до 9 января.

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