Москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в Рождество
В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, график работы столичного транспорта будет продлен. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 02:00 7 января. На Московских центральных диаметрах (МЦД) запустят дополнительные утренние и ночные рейсы.
Кроме того, в рождественскую ночь 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:00. Также будут работать 15 ночных маршрутов.
Жителям столицы напомнили о том, что все уличные парковки являются бесплатными до 9 января.
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