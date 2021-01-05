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Станцию Московского метрополитена «Алма-Атинская» временно закроют
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Станцию Московского метрополитена «Алма-Атинская» временно закроют

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Алма-Атинская Карта всех событий

Станция «Алма-Атинская» Московского метрополитена будет временно закрыта 11, 15 и 18 января из-за проведения технических работ. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что 11 и 15 января станция «Алма-Атинская» будет закрыта с 10:00 до 15:00, а 18 января — с 12:00 до 17:00. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами № 676, 740 и 764.

Станцию Московского метрополитена «Алма-Атинская» временно закроютФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее стало известно, что дизайн станции «Улица Строителей» Коммунарской линии метро согласовали в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы.

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