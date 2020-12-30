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Москвичи проголосовали за лучшие объекты строительства и реставрации за три года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи проголосовали за лучшие объекты строительства и реставрации за три года

Юлия Ямпольская

Город

Горожане в проекте «Активный гражданин» проголосовали за лучшие проекты строительства и реставрации, которые были реализованы в Москве за три года. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в голосовании были представлены здания и станции метро, стадионы, дороги, театры, которые были построены и отреставрированы в столице и стали победителями конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

Так, в номинации «Объекты метрополитена и ж/д транспорта» победил участок Сокольнической линии столичной подземки от станции «Саларьево» до «Коммунарки», который набрал 30,57 процента голосов. Второе и третье места в номинации достались станции метро «Беломорская» Замоскворецкой линии (25,58 процента голосов) и участку от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» (18,88 процента). Четвертую позицию занял участок от станции «Мичуринский проспект» до станции «Рассказовка» — его выбрали 16,35 процента, а электродепо «Руднево» — 8,62 процента.

В категории «Спортивные сооружения» первое место заняла Большая спортивная арена спорткомплекса «Лужники», за которую проголосовали 27,71 процента респондентов.

С минимальным отрывом за ней следуют Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (27,20 процента голосов) и «ВТБ Арена» — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина (26,88 процента голосов). Также в данной номинации 14,69 процента голосов достались многофункциональному плавательному центру олимпийского комплекса «Лужники» и 3,52 процента — физкультурно-оздоровительному комплексу La Salute.

В номинации «Дорожная инфраструктура» лидировал участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, набравший 26,33 процента голосов, передает официальный сайт мэра Москвы.

На втором месте оказался Новый Карамышевский мост в составе Северо-Западной хорды (16,52 процента голосов). Еще 16,19 процента голосов горожане отдали за многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, а 14,16 процента — за реконструкцию железнодорожного переезда со строительством автодорожного путепровода на 18-м километре Киевского направления МЖД.

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