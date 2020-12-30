Завершены основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики — метро «Коломенская»

Фото: Комплекс городского хозяйства

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики — метро «Коломенская». Как рассказал в среду, 30 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы велись на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, а также на проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро «Коломенская».

— Главной задачей было создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров при сохранении основной транзитной функции магистрали, — подчеркнул Петр Бирюков. — Основными точками притяжения при таких реконструкциях становятся остановки общественного транспорта и станции метро, которые после завершения работ превращаются в городские мини-площади.

Заммэра отметил, что в рамках благоустройства было создано новое общественное пространство — сквер около храма Сорока Севастийских мучеников в районе Новоспасского проезда. Территорию замостили гранитной плиткой, разбили газон и цветники, установили скамейки, перголы, качели, урны, высадили деревья и кустарники. Освещают сквер новые фонари с энергосберегающими лампами.

В рамках благоустройства территории все воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составила 11 километров, установили 376 кабельных колодцев.

— Особое внимание уделили безопасности пешеходов — в зоне благоустройства реконструировали 71 наземный пешеходный переход, дополнительно обустроили еще восемь «зебр», — рассказал Петр Бирюков. — На 45 переходах установили фонари с контрастным освещением, благодаря которым сама «зебра» и пешеходы хорошо заметны в темное время суток.

Для комфорта пассажиров общественного транспорта 39 устаревших остановочных павильонов заменили на современные, в которых можно зарядить мобильный телефон и подключиться к Wi-Fi.

На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка установили повышенную остановочную трамвайную платформу. Еще одну такую же планируется установить в следующем году на пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы.

— Они расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря этому людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми теперь удобнее заходить в вагоны, — отметил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустройство вылетной магистрали Большие Каменщики — метро «Коломенская» будет полностью завершено в 2021 году. Планируется выполнить сезонные работы по высадке растений, установить 345 малых архитектурных форм и более 50 навигационных стел, там появятся 64 велопарковки, четыре пункта велопроката и 10 пунктов проката самокатов.

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