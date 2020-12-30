Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Завершены основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики — метро «Коломенская»
Фото: Комплекс городского хозяйства

Завершены основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики — метро «Коломенская»

Василиса Чернявская 

Город

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики — метро «Коломенская». Как рассказал в среду, 30 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы велись на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, а также на проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро «Коломенская».

— Главной задачей было создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров при сохранении основной транзитной функции магистрали, — подчеркнул Петр Бирюков. — Основными точками притяжения при таких реконструкциях становятся остановки общественного транспорта и станции метро, которые после завершения работ превращаются в городские мини-площади.

Заммэра отметил, что в рамках благоустройства было создано новое общественное пространство — сквер около храма Сорока Севастийских мучеников в районе Новоспасского проезда. Территорию замостили гранитной плиткой, разбили газон и цветники, установили скамейки, перголы, качели, урны, высадили деревья и кустарники. Освещают сквер новые фонари с энергосберегающими лампами.

В рамках благоустройства территории все воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составила 11 километров, установили 376 кабельных колодцев.

— Особое внимание уделили безопасности пешеходов — в зоне благоустройства реконструировали 71 наземный пешеходный переход, дополнительно обустроили еще восемь «зебр», — рассказал Петр Бирюков. — На 45 переходах установили фонари с контрастным освещением, благодаря которым сама «зебра» и пешеходы хорошо заметны в темное время суток.

Для комфорта пассажиров общественного транспорта 39 устаревших остановочных павильонов заменили на современные, в которых можно зарядить мобильный телефон и подключиться к Wi-Fi.

На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка установили повышенную остановочную трамвайную платформу. Еще одну такую же планируется установить в следующем году на пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы.

— Они расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря этому людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми теперь удобнее заходить в вагоны, — отметил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустройство вылетной магистрали Большие Каменщики — метро «Коломенская» будет полностью завершено в 2021 году. Планируется выполнить сезонные работы по высадке растений, установить 345 малых архитектурных форм и более 50 навигационных стел, там появятся 64 велопарковки, четыре пункта велопроката и 10 пунктов проката самокатов.

Читайте также: Комплекс городского хозяйства столицы поздравил москвичей с наступающими праздниками

транспортПетр Бирюковстроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте