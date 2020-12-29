Комплекс городского хозяйства столицы поздравил москвичей с наступающими праздниками

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

На YouTube-канале столичного Комплекса городского хозяйства появилось новогоднее видео о работе городских служб. В коротком ролике показан один день из жизни дорожного рабочего.

Работники коммунальных служб столицы поздравили горожан с наступающими праздниками. На видео говорится о том, что сотрудники городских служб выйдут на работу 1 января. Они сделают все, чтобы москвичи встретили Новый год комфортно и спокойно.

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы. В городе организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад.

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