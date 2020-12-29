Петр Бирюков: Городские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников — с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — уточнил заммэра.

По его словам, были приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. Кроме того, он подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, готовых оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

Также Петр Бирюков уточнил, что в городе усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Всего подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.

Заммэра добавил, что в период праздников особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В данной работе задействуют необходимое количество техники, дворников, а также бригад ручной уборки.

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